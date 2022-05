De 2X artist. Folcloristul Claudiu Ferko conduce o afacere în domeniul frumuseții feminine Solistul de muzica populara Claudiu Ferko este de 2X artist. Odata pe scenele festivalurilor folclorice, fiind unul dintre cei mai iubiți tineri cantareți, apoi la salonul sau, unde lucreaza in domeniul frumuseții feminine. Artistul deține unul dintre cele mai longevive business-uri din domeniul frumuseții, din Cluj-Napoca. Cu o experiența de peste 20 de ani in branșa, Claudiu Ferko, ce a cunoscut succesul și in randul iubitorilor de muzica tradiționala prin cintecul ”Ghița mi se spune mie”, spune ca nu a fost ușor sa-și transforme pasiunea in business și ca a munci mult pentru ca brandul sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea gasi mult mai rapid și ușor alimentele sanatoase pe rafturile magazinelor. Un parlamentar propune ca toți producatorii romani sa foloseasca o eticheta suplimentara colorata care sa arate valoarea nutriționala a produsului.

- Andreea Rachita, o tanara in varsta de 13 ani originara din Targu Mureș, a avut o evoluție impresionanta la ediția de vineri, 6 mai, a emisiunii "Romanii au talent" difuzata de postul de televiziune Pro TV. Evoluția artistica a adolescentei care in prezent este eleva a Liceului de Coregrafie din Cluj…

- In ediția de vineri, 29 aprilie 2022, a emisiunii Romanii au Talent, Smiley a avut o propunere surpriza pentru jurata emisiunii, Andra. S-a intamplat dupa momentul de muzica populara al concurentei de 18 ani, Enica Georgiana. Tanara a interpretat cu succes o melodie din folclorul romanesc, iar Smiley…

- Maria Ilie, micuța interpreta de muzica, din Ramnicu Sarat, care in 2020, la numai 8 ani, a reușit sa realizeze și sa lanseze primul sau videoclip, va fi prezenta in concursul „Romanii au talent”, ediția de vineri, 22 aprilie. Aceasta participare, se va adauga la celelalte realizari ale sale in domeniul…

- Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt cei mai noi jurați de la „Romanii au talent” in acest sezon. Andra și Andi Moisescu se afla la masa juriului inca de la primul sezon difuzat la Pro TV, in urma cu 12 ani. Actorul a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre colegul sau Bobo. „Cred ca lumea (inclusiv…

- In ediția din 4 martie de la „Romanii au talent” Eduard Preda a urcat pe scena emisiunii de la Pro TV. Tanarul și-a spus emoționanta poveste de viața. Eduard Preda este din București, are 19 ani și studiaza la British Irish Modern Music, una dintre cele mai prestigioase universitați de muzica din Anglia,…

- Amira Olosutean, o fetița de doar 5 anișori, din Cluj-Napoca a impresionat jurații de la emisiunea Romanii au talent. Copila a debutat cu un numar senzațional de dans modern, in cadrul ediției emisiunii „Romanii au talent” din 25 februarie. La o varsta frageda, Amira a reușit sa convinga jurații…

- Scena de la Romanii au Talent a vazut și in episodul al treilea din sezonul 12 parte de o mulțime de surprize. Jurații au fost de-a dreptul impresionați de un numar de magie de-a dreptul nemaivazut. Iluzionistul i-a chemat pe scena pe Andi Moisescu și pe Andra. Pe cea din urma a pus-o sa inchida […]…