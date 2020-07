Tanar de 19 ani, electrocutat in Costinesti

Din primele date, se pare ca tanarul se afla pe o strada din statiune si a apucat sa spuna doar ca s a electrocutat, dupa care a intrat in stopul cardiorespirator.Echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in urma cu scurt timp sa intervina in cazul unei persoane electrocutate. Din… [citeste mai departe]