De cate ori imi cade sub ochi rezultatul alegerilor parțiale, imi imaginez cum vine țaranul la targ și, la plecare, baga nasul in ultima dugheana și intreaba: USR aveți? Mai e ceva, zice vanzatoarea, o mana pe fund, cat va dau? Nu mult, ca e cald și se strica repede. Pune de 2 lei și […] The post De 2 lei și 40 de bani USR first appeared on Ziarul National .