Cand oamenii se imprumuta cu sume importante de bani sau raman cu restante mari la plata facturilor diversilor furnizori, pot ajunge clientii unor companii de recuperare creante. Aflati in astfel de situatii, au nevoie de sfaturi privind economiile si plata datoriilor . Multi sunt sceptici in ceea ce priveste posibilitatea de a face economii atunci cand au datorii. Adevarul este insa altul. Relatia dintre cei doi termeni nu este o utopie! Clientii KRUK au acces la instrumente pentru economisiri reale. De 15 ani in Romania, compania KRUK este alaturi de clientii sai, pe care ii sfatuieste inclusiv…