Stiri pe aceeasi tema

- 1900 de buzoieni au fost confirmați cu Covid 19 de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Astazi, Direcția de Sanatate Publica a confirmat 30 noi cazuri de infectare cu Covid 19 in ultimele 24 de ore. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 11 și 90 de ani. Dintre cele 30cazuri noi de…

- In contextul numeroaselor confirmari de cazuri de Covid de la nivelul județului Buzau, vine și o veste buna: peste 1000 de buzoieni au fost declarați vindecați, de la inceputul pandemiei. Ieri, Direcția de Sanatate Publica a raportat o cifra de 1687 de persoane infectate cu SARS-COV2, de la inceputul…

- Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de pacienți vindecați și 1.842 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca un pacient confirmat cu coronavirus care refuza internarea trebuie sa fie gestionat de medicul de familie. Concediul medical va fi eliberat de medicul de familie, asta in contextul ordinului care prevede ca pacienții easimptomatici sa nu mai fie internați.…

- Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienți vindecați și 1.070 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare.…

- La nivelul județului Prahova, in data de 24 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2057 de persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au ieșit de sub aceasta masura șapte persoane și au intrat alte 237. In carantina instituționalizata se afla 18…

- STARE DE ALERTA. "Ne uitam cu totii ce se intampla in intreaga lume. Toti se adapteaza situatiei pe care o depasim. Nimeni nu a ramas incremenit in proiectul initial de pandemie, din luna martie. Doar noi am ramas cu spitale blocate, de asemenea, cu spitale COVID declarate a fi in linia intai, in…

- Inca doi pacienți prahoveni au ajuns in spital, in ultimele 24 de ore, dupa ce au fost testați pozitiv pentru coronavirus. De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Prahova au fost confirmate 117 cazuri, din care șase decese și 72 declarate, intre timp, vindecate. Trei pacienți…