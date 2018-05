Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 98.000 de turisti au ajuns in minivacanta de 1 Mai in diverse statiuni din tara, unde au cheltuit aproximativ 3,7 milioane de euro, cu aproape 0,2 milioane de euro (6%) mai mult decat in anul 2017, cand de Ziua internationala a muncii au plecat in vacanta in tara peste 94.000 de turisti,…

- Fiind o perioada lipsita de evenimente sociale majore, care sa influenteze decizia romanilor de a pleca intr-o vacanta, pe fondul unei cresteri relative a veniturilor si cu o prognoza de vreme calduroasa, ceva mai multi turisti romani decat anul trecut au decis sa isi planifice o minivacanta de 1…

- Minivacanta de Paste s-a incheiat dupa 4 zile de relaxare pe Valea Prahovei, gradul de ocupare fiind in medie de 98% in Sinaia, Azuga si Busteni peste 85% iar Breaza si Campina peste 75%. In weekendul ce tocmai a trecut si partiile din Prahova s-au bucurat de turisti dornici de a prinde ultimele zile…

- Romanii sunt dispusi sa cheltuiasca intre 300 si 600 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea (89%) alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online, remis miercuri AGERPRES . Cu toate…

- Perla Bucegi, una dintre cele mai mari companii hoteliere de pe Valea Prahovei, ce opereaza mai multe unitati de cazare, controlata de antreprenorul local Virgil Harabagiu, a finalizat anul 2017 cu afaceri mai mari cu 30%, iar pentru acest an targeteaza un avans cu 25%. „Am avut afaceri mai mari anul…

- Valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, viteza cu care se circula fiind de aproximativ 30 km/h. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia este…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineața, se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba. Carosabilul este umed si pe Autostrada…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…