- Primaria Municipiului Targu-Mureș organizeaza o serie de evenimente pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului. Acestea vor avea loc pe aleea principala a Platoului Cornești și la Gradina Zoologica, unde vor fi expuse lucrari de desen realizate de elevii Liceului Vocațional de Arta. Dupa ora 17…

- Copiii din cadrul centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil, aflate in administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari, sunt sarbatoriti prin activitati organizate special pentru ei de ofiterii de integrare si reprezentantii unor ONG-uri, potrivit Agerpres. "Ziua Internationala…

- Marți, 1 iunie, Primaria Municipiului Brașov va aduce zambete pe buzele celor mai mici brașoveni, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, invitandu-i atat pe cei mici, cat și pe cei mari, la activitați organizate la Gradina Zoologica Brașov și la Centrul de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.…

- Copiii de pe valea Ghimeșului, parinții lor și toți cei care vor veni pe 1 iunie in Piața centrala din Ghimeș-Faget vor putea petrece de Ziua Internaționala a Copilului. Evenimentul este organizat de asociațiile de inițiativa sociala și culturala „Oamenii Inspira” și „Atelierul Cunoașterii” și de Primaria…

- Politistii din orașul Campeni au fost alaturi de copiii din comunitate si au sarbatorit, impreuna, prin joc si activitati educativ – recreative, Ziua Internationala a Copilului, 1 Iunie. Astazi, 27 mai 2021, premergator Zilei de 1 Iunie, politistii de proximitate și rutiera din cadrul Poliției Orașului…

- Senatul Copiilor va fi organizat, de 1 Iunie, de Camera Superioara a Parlamentului in colaborare cu UNICEF, in gradina Senatului, unde celor mici li se vor propune activitati sportive, artistice si educative. "Ziua Internationala a Copilului reprezinta principalul moment din an pentru…