Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea o ruta naționala a Icoanelor facatoare de minuni din Romania. Aceasta va fi lansata oficial in acest final de saptamana, cu ocazia evenimentului care va debuta azi, 20 mai. Este vorba despre Zilele Pelerinului, eveniment in cadrul caruia sunt programate sa aiba loc mai multe activitați, toate…

- Joi, 29 aprilie (Joia Mare), de la ora 17.00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Vineri, 30 aprilie, de la ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin va savarși Denia…

- Joi, 29 aprilie (Joia Mare), de la ora 17.00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Vineri, 30 aprilie, de la ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin va savarși Denia…

- Duminica, 25 aprilie 2021, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, insotit de Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, au fost prezenti la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in mijlocul unui sobor ales de preoti si diaconi si a mai multor…

- Frumusețea Maramureșului Voievodal, astazi, 23 aprilie – sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe – hramul bisericii din Rozavlea – Șesu Manastirii. Text și foto: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului The post Imaginea zilei: Frumosul Maramureș appeared first on ZiarMM .

- Ansamblul Folcloric Național Transilvania in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizeaza doua concerte de pricesne și muzica religioasa, susținut de artiștii ansamblului și invitații acestora. Pentru maramureșeni, Paștele reprezinta cel mai important praznic creștin de peste an. Iar in…

- Am intrat in Postul Mare a Invierii Domnului. Preasfintitului Parinte Episcop Iustin indemna credinciosii sa posteasca cat pot de mult si cu folos. Duminica Izgonirii lui Adam din Rai si Duminica lasatului sec de branza, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat…

- In urma cu puțin timp, a fost publicat programul liturgic al Ierarhilor Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, din prima saptamana a Postului Mare Luni, 15 martie, ora 17:00: Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Slujba Canonului cel Mare…