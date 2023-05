Stiri pe aceeasi tema

- Suntem incantați sa va invitam la un minunat eveniment pentru copii organizat de catre Organizația Femeilor Liberale Alba Iulia și Tineretul Național Liberal Alba Iulia. Pe 1 iunie 2023, Piața Cetații va prinde viața cu un spectacol plin de bucurie și distracție, incepand cu ora 10:00. Pentru acest…

- Marți, 30 mai 2023, de la ora 17.00, psihoterapeutul Cosmin Bara și bibliotecara Luiza Pop va așteapta la Biblioterapia, atelier de psihologie practica organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Dezbaterea pe tema „Pune stop fricii de a vorbi in public”, care va…

- VINERI| „BebeBiblioteca”, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. „Rolul educativ al taberelor in viața copilului”, tema lunii mai VINERI| „BebeBiblioteca”, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. „Rolul educativ al taberelor in viața copilului”, tema lunii mai Consiliul Județean Alba și Biblioteca…

- Vineri, 28 aprilie 2023, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va invita la BebeBiblioteca, atelierul de parenting al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, care va avea loc la Sala de lectura, de la ora 17.00. Atelierul se adreseaza parinților, cadrelor didactice și…

- Marți, 25 aprilie 2023, incepand cu ora 17:00, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba gazduiește la sala de lectura a instituției, o noua activitate din cadrul proiectului 3.30 Biblioterapia, un proiect cultural ce se deruleaza sub forma unor ateliere de psihologie practica, promovand totodata colecția…

- 5-7 mai 2023: Targul de cArte Alba Transilvana, la Alba Iulia. Invitați: Adrian Cioroianu, Mircea Dinescu și alte personalitați In perioada 5-7 mai 2023, Targul de cArte Alba Transilvana iși va deschide din nou porțile in Cetatea Alba Carolina, fiind cel mai important eveniment de profil din județul…

- Miercuri, 19 aprilie 2023, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba ii are ca invitați, in cadrul proiectului Memoria culturala a locului in județul Alba, pe Felicia Colda, poet și bibliotecar, Ioan Basca, jurnalist și autor de monografii locale, alaturi de Cristian Mladin, șef birou la Biblioteca Batthyaneum…

- Joi, 9 martie 2023, echipa proiectului „Aproape de tine”, derulat de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba și Consiliul Județean Alba, a desfașurat activitatea „La mulți ani, doamna!”, la sediul Asociației SM SPEROMAX Alba. Alaturi de bibliotecarele Luiza Pop și Liudmila Cioflica, beneficiarele acestei…