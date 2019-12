Stiri pe aceeasi tema

- Romania mea reala arata radical altfel decat Romania de pe retelele de socializare - On/Off. OnDeschid reteaua Facebook si aici curg toate injuraturile posibile si imposibile. Deschid televizorul si ma ingrozesc. In ce tara traim: hoti, talhari, mizerie,crima, disperare si ciuma. Nu se mai poate trai.…

- Prof. dr. Camelia Gavrila, vicepresedintele Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport si coordonatorul Departamentului pentru Educatie Nationala transmite un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei tuturor celor care simt si traiesc romaneste in spirit, traditie si cultura. „Cu ocazia sarbatorii…

- Campul magnetic al Pamantului este din ce in ce mai slab, insa nu va disparea complet pentru urmatoarele cateva miliarde de ani, conform oamenilor de stiinta de la University of Rochester, New York, informeaza luni Live Science, potrivit Romania24. Campul magnetic se extinde in spatiu din polii planetei,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și membrii delegației guvernamentale s-au intalnit in 27 septembrie 2019 cu reprezentanții comunitații romanești din New York, carora le-au prezentat evoluțiile și potențialul de dezvoltare ale țarii noastre. Premierul a subliniat ca Romania este dinamica, ofertanta și…

- In cursul intalnirii, cei patru ministri de externe au luat in discutie cererile de aderare la Uniunea Europeana ale tarilor vecine, se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei bulgare. Ministrul Ramona Manescu a exprimat sustinerea oferita de Romania, Bulgaria, Croatia si Grecia pentru continuarea…

- Prinși in marasmul cotidian al realitații din Romania, trecem lejer peste probleme care, deși ne privesc și pe noi și afecteaza o lume intreaga, sunt departe de proximitatea noastra comoda. Este vorba despre schimbarile climatice, un fenomen planetar controversat și printre teoreticienii lui, care pune…

- Peste 100 de voluntari s-au alaturat sambata angajatilor de la Ocolul Silvic Adancata in actiunea din acest an dedicata campaniei intitulate Ziua Nationala a Curateniei.Sub deviza ,,Let"s do it Romania!", participantii la actiune au oferit un exemplu de spirit civic, de mobilizare ...

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la New York, in contextul vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu reprezentanții Bancii Mondiale, la finalul careia a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive,…