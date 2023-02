DDB „mușcă” în războiul cu Șerdean și Badea: „Vă invităm public!” In contextul in care datoriile fața de angajați și jucatori se aduna, DDB, acționar minoritar la Dinamo, anunța ca va achita doar 20% din suma necesara pentru plata salariilor și someaza ceilalți acționari sa contribuie la randul lor. La jumatatea lunii ianuarie, jucatorii lui Dinamo au recurs la o greva pentru a atrage atenția asupra restanțelor salariale ale clubului. Situația s-a ameliorat la acel moment, dar spiritele s-au inflamat din nou intre timp. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PER reacționeaza la informații din spațiul public potrivit carora autoritațile locale vor sa scape de caii salbatici din Delta Dunarii, solicitandu-i ministerul Mediului sa clarifice situația. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Happy Brexit Day!”, au exclamat marți fostul premier britanic Boris Johnson, dar și actualul prim-ministru Rishi Sunak, chiar daca – constata miercuri presa straina – atmosfera in care a fost marcata aceasta aniversare a rupturii istorice de Uniunea Europeana a fost mai degraba ”morocanoasa”. In plina…

- Pasiunea pentru astrologie a descoperit-o inca de mica fiind „dragostea primita odata cu laptele matern”. A imbibat ca un burete iubirea fața de astrologie, aceasta fiind și pasiunea mamei sale. Dupa o desparțire dureroasa, la 23 de ani, cautand un refugiu, Alexandra Wassermann a inceput cursuri de…

- "Ne aflam deci in fața unei Operațiuni de intimidare/pedepsire a celor ce ar susține altceva decat ce impune Factorul Extern, Operațiune oarecum asemanatoare celor din pandemie sau razboiul ucrainean. Efectul va fi insa unul diferit, chiar de tip bumerang, și-o sa explic de ce. In pandemie minciuna…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a comentat conflictul dintre Ovidiu Burca (42 de ani) și elevii lui de la Dinamo. Omul de afaceri crede ca Nicolae Badea (74 de ani) ar putea rezolva problemele „cainilor”. Miercuri, Ovidiu Burca a fost protagonistul unei conferințe controversate.…

- Agenția Naționala pentru Reglementarea Energetica (ANRE) a venit cu un mesaj referitor la informațiile mediatizate in public privind noile tarife pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare de catre S.A. „Apa-Canal Chișinau”. „Afirmațiile promovate in spațiul…

- Razboiul din Ucraina se va termina la masa negocierilor probabil, insa rezultatul negocierilor depinde in totalitate de situatia de pe campul de lupta, a declarat luni, la Bucuresti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El spune ca o victorie a Rusiei ar reprezenta „o tragedie” pentru Ucraina,…

- Incidentul din Polonia arata cat de dificila este situatia de securitate, dar este nevoie de "claritate" in legatura cu circumstantele in care a avut loc si in acest caz "nu e loc de speculatii", a subliniat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.