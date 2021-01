Stiri pe aceeasi tema

- DDB a ajuns la un acord cu Diego Fabbrini (cel mai bun dinamovist conform parametrilor InStat), Vlad Achim și rebelul Magaye Gueye pentru a continua la Dinamo și in acest sezon. Și cu salarii ajustate. Suporterii au oficializat "transferurile" pe Facebook, reușind o lovitura de impact pentru suflarea…

- Douazeci si trei de jucatori din lotul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti au efectuat, joi dimineata, vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva din Capitala. Celor 19 jucatori prezenti la reunirea de la Baza Sportiva de la Saftica din 3 ianuarie, la vizita medicala de joi li s-au alaturat…

- Fotbaliștii lui Dinamo au efectuat in aceasta dimineața vizita medicala, cu 6 zile inainte de primul lor meci din returul Ligii 1. Atacantul slovac Adam Nemec a fost primul care a intrat la testare, la care s-au prezentat și Deian Sorescu, Ante Puljic și Diego Fabbrini. Aceștia nu au fost prezenți la…

Programul de circulație al mijloacelor de transport in comun in perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou este urmatorul

- BARCELONA. Catalanii au acceptat o scadere totala a salariilor cu 122 de milioane de euro in acest sezon. Chiar daca li se incheie contractele, ei vor continua sa-și ia banii pana in 2025. Un an critic pe „Camp Nou”, și sportiv, și financiar. Fara trofee și cu pierderi mari, din cauza pandemiei de…

- Jucatorii lui Dinamo au ținut sa le mulțumeasca intr-un mod inedit fanilor echipei la meciul cu Poli Iași pentru sprijinul acordat in ultima perioada. In prima repriza, dupa ce Deian Sorescu a egalat, jucatorii lui Dinamo s-au strans in fața tribunei goale și au aplaudat, in semn de recunoștința pentru…

- FC Barcelona a oferit un comunicat oficial prin care a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu jucatorii sai pentru a implementa reducerea fondului de salarii, iar clubul va economisi 122 de milioane de euro! Dupa mai multe saptamani de negocieri, fotbaliștii Barcelonei au acceptat reducerea salariilor…

- Corneliu Papura (47 de ani) face nota discordanta intr-un club care știe sa-și vanda foarte bine imaginea, iar fanii din „Peluza Nord” pun din nou presiune pe finanțatorul Mihai Rotaru pentru indepartarea lui și a preparatorului Cornel Blejan. Nici jucatorii nu sunt incantați de relația cu antrenorul…