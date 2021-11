DDB a emis un comunicat, sambata seara, in care anunța ca nus e pune problema demiterii antrenorului Mircea Rednic, de la Dinamo. “DINAMO ARE ANTRENOR, iar suporterii sunt de partea lui.Traversam cel mai dificil moment din istoria clubului, iar lucrul de care avem cea mai mare nevoie este STABILITATE si LINISTE la echipa si in jurul echipei. In ultima vreme, mai multi jurnalisti incearca sa loveasca din toate pozitiile in Mircea Rednic. Orice aluzie a presei la o presupusa lipsa de sustinere a antrenorului din partea noastra este FAKE NEWS. Daca tot ati facut stiri pornind de la zvonuri, barfe…