Petre Daea, ministru al Agriculturii in perioada 2017 – 2019, a vorbit ]n exclusivitate pentru DCNews despre demisia minstrului Agriculturii, Adrian Oros, și declarațiile acestuia referitoare la faptul ca in PNRR nu au fost alocați bani pentru agricultura. „Este o mare greșeala și e inadmisibil ca un Guvern sa nu acorde atenție celui mai important […]