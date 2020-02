DCNews: Acord PNL-PSD: dată alegeri locale şi anticipate Conform unor informații foarte sigure, DCNews anunta ca la jumatatea lunii martie 2020 va fi dizolvat Parlamentul, in vederea organizarii alegerilor anticipate, conform ultimelor decizii. Calendarul negociat și batut in cuie mai prevede și o alta veste: alegerile locale și parlamentare anticipate vor fi organizate in 28 iunie 2020. DCNEWS a fost prima publicație care a scris despre acordul PNL - PSD pentru alegerile parlamentare anticipate și alegeri locale intr-un singur tur. Deși au negat public aceasta informație, demersurile politice merg conform planului. Ultimele informații… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

