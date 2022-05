DCMedical: Medicul care a „descoperit” variola maimuței la Rădăuți a ajuns la Psihiatrie Un medic din Radauți, care a isterizat o țara intreaga dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook anunțul privind un caz de variola maimuței la Suceava, a ajuns la Psihiatrie, conform DCMedical.ro. Medicul s-ar fi certat cu colegii sai care au dezmințit imediat informația și ar fi devenit agresiv. Medicul din Radauți, Andi […] The post DCMedical: Medicul care a „descoperit” variola maimuței la Radauți a ajuns la Psihiatrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat 4 cazuri pozitive in ultima saptamana, relateaza Politico. Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- Grecia a anunțat primul caz suspect de variola maimuței, la un turist roman in varsta de 29 de ani, care calatorise in vacanța din Marea Britanie in Kefalonia, alaturi de iubita lui. Testele au aratat insa ca acesta are varicela, nu variola maimuței, relateaza portalul de știri Protothema, care citeaza…

- Autoritațile sanitare din Grecia au confirmat, duminica, un prim caz de variola a maimuței. Este vorba despre un roman care traiește in Marea Britanie și care venise in vacanța in Kefalonia. In plus, Atena a anunțat duminica și un caz de lepra. Barbatul infectat cu variola maimuței a prezentat febra…

- Pe teritoriul Romaniei nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimutei sau suspiciune de imbolnavire, informeaza Ministerul Sanatatii (MS), intr-un mesaj pe Facebook. Anuntul vine in contextul informatiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal…

- Pe teritoriul Romaniei nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimutei sau suspiciune de imbolnavire, informeaza Ministerul Sanatatii (MS), intr-un mesaj pe Facebook. Anuntul vine in contextul informatiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…