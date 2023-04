Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel a ratat doua obiective in primele patru meciuri cu Bayern. In timpul partidei cu Manchester City, nu se sfatuia cu asistenții sai, ci cu unul dintre veterani. „Thomas Muller a devenit antrenor secund”, a comentat malițios Bild, dupa eșecul bavarezilor la Manchester, 0-3 cu City in turul…

- Meciuri de gala in sferturile Ligii Campionilor, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City - Bayern (ora 22:00) cota 1.85 Finala din sferturi le pune fața in fața pe Manchester City și Bayern, principalele favorite la caștigarea marelui trofeu. City lupta pe 3 fronturi și…

- Pep Guardiola (52) nu a mai caștigat Champions League din 2011, de la Barcelona. In ultimul deceniu, faimosul manager catalan a eșuat și cu Bayern, și cu Manchester City. Manchester City - Bayern are loc marți, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Erling Haaland a marcat cinci goluri și Manchester City a zdrobit-o pe RB Leipzig cu 7-0, calificandu-se in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Norvegianul a batut un nou record la numarul de goluri marcate in Liga Campionilor.

- Tottenham joaca acasa cu AC Milan, de la ora 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor, live pe GSP.ro. In tur, scorul a fost 1-0 pentru italieni. Meciul va fi televizat de Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2In celalalt meci de azi se intalnesc Bayern și PSG Programul complet și rezultatele din…

- Formatia Internazionale Milano a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Porto. in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Tot miercuri, Manchester City a remizat in deplasare cu Leipzig, scor 1-1, . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Atacantul brazilian Neymar, accidentat la glezna dreapta, a parasit terenul pe targa, cu ochii in lacrimi, in meciul de duminica PSG - Lille, castigat cu 4-3 de gazde, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Frantei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Neymar, care a marcat un gol in prima repriza,…

- Antonio Conte (53 de ani), managerul lui Tottenham, s-a internat de urgența in spital, la Londra, cu colecistita. Italianul va lipsi duminica de pe banca la meciul de acasa cu Manchester City. Pana la „optimile” Ligii Campionilor mai sunt doua saptamani. Antonio Conte are probleme la Londra. Deocamdata…