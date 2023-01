Davos 2023: Bogdan Aurescu a discutat cu omologul austriac despre aderarea la Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o intrevedere bilaterala cu omologul din Austria, Alexander Schallenberg, in marja participarii la lucrarile Forumului Economic Mondial de la Davos, discutiile vizand aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Intalnirea s-a inscris in continuarea contactelor anterioare ale celor doi oficiali ca urmare a exprimarii veto-ului Austriei in cadrul reuniunii Consiliului JAI din 8 decembrie 2022, a informat MAE. „Ministrul Bogdan Aurescu a adresat omologului austriac apelul partii romane la o atitudine constructiva de cooperare, de reconsiderare…