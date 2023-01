Intr-un discurs fara menajamente in fata liderilor politici si economici ai planetei, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri la Davos ca omenirea „priveste in ochiul unui uragan de categoria 5″, relateaza dpa. De pe prima scena a Forumului Economic Mondial, Guterres a oferit o evaluare usturatoare a „starii deplorabile a lumii noastre”. „Lumea noastra este lovita de o furtuna perfecta pe mai multe fronturi”, a spus el, enumerand amenintarile: recesiunea globala, razboiul din Ucraina, inegalitatile in crestere, criza costului vietii, care evolueaza rapid, nivelul ridicat…