Economistul și avocatul german Armin Steinbach considera ca OPEC opereaza un cartel ilegal, care umfla prețul benzinei și al motorinei pe care le cumpara. Așa ca a decis sa il dea in judecata pentru daune: 50 de euro, plus dobanzi. Procesul, intentat la tribunalul regional din Berlin impotriva OPEC și a mai multor companii petroliere […]