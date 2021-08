Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana are responsabilitatea de a accepta refugiati afgani si nu poate lasa persoane care au lucrat pentru blocul comunitar in Afganistan „sa se confrunte cu razbunarea” talibanilor.

- Uniunea Europeana are responsabilitatea de a accepta refugiati afgani si nu poate lasa persoane care au lucrat pentru blocul comunitar in Afganistan „sa se confrunte cu razbunarea” talibanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, David Sassoli, citat de Reuters. El a spus ca refugiatii…

- Uniunea Europeana are responsabilitatea de a accepta refugiati afgani si nu poate lasa persoane care au lucrat pentru blocul comunitar in Afganistan ‘sa se confrunte cu razbunarea’ talibanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, David Sassoli, citat de Reuters. El a spus ca refugiatii…

- Uniunea Europeana (UE) le-a cerut talibanilor din Afganistan o incetare a focului ''completa si permanenta'' si i-a avertizat ca, daca vor prelua puterea prin forta si se va restabili un emirat islamic, risca izolarea si instabilitatea prelungita in tara, relateaza vineri EFE.…

- Misiunile diplomatice ale mai multor tari in Afganistan, intre care Statele Unite, au cerut militantilor talibani sa inceteze urgent actuala lor ofensiva militara in tara, relateaza luni dpa. Intr-un comunicat comun, semnat printre altii de Delegatia UE in Afganistan si de Biroul Reprezentantului Civil…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru incarcerarea…

- Uniunea Europeana va acorda un ajutor umanitar de 250 milioane de euro destinati 'luptei impotriva foametei' in Africa, Afganistan si Venezuela, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea summitului G7, transmite AFP. Aceasta contributie raspunde unui apel…