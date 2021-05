David Saranga: „Hamasul are un singur motiv, acela de a șterge Israelul de pe hartă” David Saranga: „Comunitatea internaționala trebuie sa trimita un mesaj in care sa spuna ca nu se mai poate continua cu o ploaie de rachete asupra țintelor civile. Israelul trebuie sa faca tot ce e posibil pentru a-și apara cetațenii. E un act de terorism din partea islamiștilor de la Hamas. Ce vedem azi in zona, este o escaladare. Vom face tot ce e posibil sa gestionam aceasta situație. Lumea e speriata. Cand vad rachete, incerc sa sun acasa. Nu e ceva ușor, rudele mele de cele mai multe ori sunt in adaposturi. Hamasul are un singur motiv, acela de a șterge Israelul de pe harta. Acest lucru nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Siria a lansat trei rachete, vineri seara, 14 mai, in directia Israelului, primele de la debutul escaladarii violentelor intre armata israeliana si Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare de la Ierusalim, noteaza AFP, citata de Agerpres . Potrivit sursei citate, o racheta a cazut pe teritoriul…

- Trei rachete au fost lansate vineri seara din Siria în Israel, primele de când a început escaladarea violenței între armata israeliana și Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare din Ierusalim, relateaza AFP.O racheta a aterizat pe teritoriul sirian, iar celelalte…

- Militanții Hamas au lansat zeci de rachete asupra Israelului dupa ce atacurile aeriene israeliene au ucis mai mulți lideri și au distrus o cladire cu mai multe etaje in Gaza. Potrivit rapoartelor, mai multe locații din sudul Israelului au fost lovite, iar un copil a fost omorat in Sderot, scrie BBC.

- Fașia Gaza este o mica regiune din Orientul Mijlociu, care in ultimele zile a devenit camp de lupta intre israelieni și palestinieni. Violențele din perioada actuala au culminat cu un atac cu rachete comandat de Hamas, ce a dus la mai mulți morți și raniți.

- Guvernul german considera ca Israelul 'are dreptul de a se apara in fata atacurilor' Hamas, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, in timp ce confruntari intre statul israelian si miscarea islamista palestiniana ingrijoreaza comunitatea internationala, relateaza AFP. 'Israelul are dreptul…

- ”Situația a inceput ieri, cand Hamas a lansat un atac asupra Isarelului. Astazi au continuat cu orașe din sudul Israelului și acum asupra Tel Aviv. In momentul de fața se știe despre o femeie care a murit. Nu a reușit sa intre in adapost. Șapte persoane, printre care și un copil de cinci ani, sunt grav…

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in...