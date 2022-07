Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa David Saranga, a tinut sa amplaseze in Turnul cu Ceas din Sighisoara o placuta cu distanta pana la Ierusalim, in cadrul Festivalului Sighisoara Medievala, inainte de plecarea sa din Romania, la incheierea mandatului, potrivit Agerpres."Eu vin in Sighisoara…

- Excelența Sa David Saranga, Ambasadorul Israelului in Romania, aflat la final de mandat in țara noastra, se va intalni astazi, cu primarul Municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu."Vizita Excelenței Sale este prilejuita de montarea, in Turnul cu Ceas, a unei placuțe prin care suntem informați cați km despart…

- Vadim Boicenko, primarul exilat al orasului ucrainean Mariupol, a oferit o scurta actualizare asupra situatiei din interiorul orasului aflat acum sub controlul Rusiei precizand ca orasul nu are apa, iar gunoiul din oras nu a mai fost evacuat din luna februarie, conform CNN. Boicenko a spus ca 120.000…

- Primarul comunei Chinteni, județul Cluj, le transmite locuitorilor sa nu mai foloseasca apa potabila pentru a uda gradinile. Magdalena Lucia Suciu avertizeaza ca unii locuitori ar putea sa fie debranșați de la conducta de apa de Compania de Apa daca incalca aceasta regula. Mesajul vine in contextul…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a participat marți, 7 iunie, la comemorarea celor 18.000 de evrei care au fost deportați din Cluj in lagarele de concentrare naziste. Inainte de a fi deportați in lagarele de exterminare și munca silnica, cei 18.000 de evrei au fost adunați…

- Divizia fDi Intelligence a prestigiosului ziar britanic ne-a inclus, pe criteriul populatiei, in categoria oraselor mijlocii din Europa. Cluj sau Timisoara au intrat la „orase mici" Iasul si Bucurestiul apar in clasamentul revistei fDi Intelligence, „Orasele si regiunile europene ale viitorului 2022/23…

- Runar Mar Sigurjonsson (31 de ani), mijlocașul islandez al lui CFR Cluj, nu va mai continua in Gruia și din sezonul urmator. La o zi dupa ce „feroviarii” și-au adjudecat al cincilea titlu la rand, nordicul a anunțat ca experiența sa in Romania a ajuns la final. Islandezul Runar Sigurjonsson a venit…

- Fostul premier Victor Ponta, cel care și-a dat demisia dupa incendiul de la Colectiv, a comentat prima data dupa condamnarile din dosar. Liderul PRO Romania susținte ca daca incendiul ar fi avut loc la Cluj sau la Sibiu nu crede ca primarul ar fi ajuns la inchisoare. In plus, fostul premier…