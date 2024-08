David Popoviciu. ”La Lia Manoliu” mă antrenez în balon Inotatorul David Popovici a declarat, miercuri noaptea, ca ar vrea ca medaliile sale de aur si bronz cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris sa aduca mai multe investitii in sali de sport. El a explicat ca nu este normal sa se sufoce la antrenamentele pe care le efectueaza la bazinul din Complexul „Lia Manoliu” pe timpul iernii cand este acoperit cu un balon. „Aceste medalii as vrea sa insemne mai multa atentie pentru sport, nu neaparat pentru inot, ci catre sport in general. Pentru ca fara sport nu prea avem cum sa evoluam atat de mult. Sunt destul de multe probleme la noi in tara, dar faptul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obținut luni seara medalia de aur la proba de 200 m liber in cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, inregistrand un timp de 1:44:72. A fost o cursa palpitanta, Popovici incheind cu doar doua sutimi inaintea locului doi. Timpul sau exact a fost de un minut, 44 de secunde și 72 de […]…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…

- Romania are 92 de sportivi calificați la Paris 2024. Sportivul Eduard Ionescu s-a calificat in proba de simplu masculin a concursului de tenis de masa la Jocurile Olimpice de la Paris, grație poziției ocupate in clasamentul mondial, potrivit mediafax.

- Triatlonistul de origine franceza Felix-Pierre Duchampt va reprezenta pentru a doua oara Romania la Jocurile Olimpice. Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, acesta s-a calificat la Olimpiada de Paris in urma punctelor acumulate in ierarhia mondiala la individual. Duchampt, care are și cetațenia…

- Ultimul sportiv roman care a obținut calificarea la ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris este canotorul Mihai Chiruta. The post LOTUL OLIMPIC Romania are 86 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Romania și-a marit numarul de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice, dupa ce perechea alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul competiției de tenis de masa de la Paris. Ionescu si Szocs au ratat doua sanse de calificare directa luna…

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…