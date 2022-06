Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata de un lot de 26 sportivi (14 baieti si 12 fete), in frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 si 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), in bazin olimpic (50 m), potrivit Agerpres.David Popovici, 17 ani,…

- David Popovici a ajuns in țara, dupa ce a fost incoronat dublu campion mondial la natație, la Budapesta. Inotatorul de numai 17 ani a fost copleșit de emoții, atunci cand a realizat cat de multa lume l-a susținut, așteptandu-l la aeroportul Henri Coanda din Capitala. Cum le-a mulțumit fanilor. David…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. Ela terminat proba cu timpul de 47 sec…

- David Popovici (17 ani) este campion mondial in proba de 200 de metri liber! A devenit primul inotator din istoria Romaniei care ia aurul la o astfel de competiție! Timpul lui a fost de 1:43.21 min, depașindu-i pe Sunwoo Hwang (19 ani, Coreea de Sud) – 1:44.47 și Tom Dean (22 de ani, Marea Britanie)…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…