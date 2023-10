Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, de nerecunoscut! Imagini virale cu sportivul care a scris istorie pentru Romania. Vezi AICI imaginea care a lasat masca pe toata lumea cu David Popovici... David Popovici continua sa surprinda intr-un mod fabulos la fiecare aparitie pe care o are.

- Marele campion la natatie David Popovici, recordmanul mondial in proba de 100 metri liber, implineste, vineri, 19 ani. Desi in acest an nu a reusit sa-si apere titlurile mondiale la 100 metri liber si 200 metri liber, Popovici a luat Bacalaureatul cu media 8.65 si va fi student la Facultatea de Psihologie…

- Inotatorul roman David Popovici a anunțat ca iși doneaza ziua de nastere pentru o actiune caritabila. Dublul campion mondial iși propune sa stranga donatii in valoare de 45.000 de euro, bani care vor fi folositi de Fundatia Hope and Homes for Children pentru achizitionarea unui apartament pentru 5 frati…

- David Popovici a incheiat pe locul 6 cursa de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka. Romanul era campionul mondial en-titre și deținatorul recordului acestei probe, insa a facut o cursa sub așteptari și parasește competiția nipona fara medalie. Aurul a fost caștigat de Kyle…

- David Popovici nu e reușit sa iși pastreze titlul mondial la 200 de metri David Popovici, marele favorit al probei, a condus autoritar mai bine de 150 de metri, dar și-a pierdut suflul pe ultima lungime de bazin și a fost depașit de trei competitori: Matt Richards (Marea Britanie, aur), Tom Dean (Marea…

- Marele favorit al probei de 200 m liber, romanul David Popovici a cedat pe finalul cursei si a ratat un loc pe podium la Mondialele de la Fukuoka (Japonia), marti, scrie lequipe.fr.Campion mondial la 100 m si 200 m liber la Budapesta in 2022, David Popovici nu va reusi aceeasi dubla de aur la Fukuoka…