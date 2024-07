David Popovici, 19 ani, și-a incheiat parcursul la Jocurile Olimpice de la Paris cu o medalie de bronz in proba de 100 de metri liber. La final, a fost autorul unui discurs manifest, pe tema lipsei de investiții in infrastructura sportiva din țara. Aur la 200 de metri liber, bronz in proba de 100 de metri liber, una dominata de chinezul Pan Zhanle. Acesta este bilanțul lui David Popovici la Jocurile Olimpice, el aducand singurele medalii ale Romaniei de pana acum. ...