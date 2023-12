David Popovici- Sunt multumit de acest an, chiar daca nu am avut rezultate asa de bune ca in 2022“

Sportivul roman David Popovici a declarat, duminica seara, dupa ce a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, ca in sport fie castigi, fie inveti ceva, iar anul acesta, chiar daca nu a avut rezultate asa de bune precum in 2022, a invatat foarte multe.Sunt multumit de acest an, chiar daca nu am avut rezultate asa de bune ca in 2022. Am invatat mult mai multe. In sport fie castigi, fie inveti ceva. E un principiu in care eu cre ...