- David Popovici, RECORD MONDIAL la 100 de metri liber și aur la Campionatul European de la Roma Sportivul roman, David Popovici, a caștigat aurul cu un nou record mondial 46,86 la 100 de metri liber, la Campionatul European de Natație. El se apropiase anterior la doar 7 sutimi de recordul mondial deținut…

- David Popovici impresioneaza la Campionatele Europene de la Roma și s-a calificat in finala probei de 100 m liber, dupa ce a doborat recordul european (46.98). Sportivul in varsta de doar 17 ani s-a apropiat și de cel mai bun timp din istorie, iar Cesar Cielo Filho a reacționat pe Instagram.

- David Popovici (17 ani), dublul campion mondial, se afla acum la Roma, unde concureaza la Campionatul European. Deja a ajuns in prima finala, cea de 100 de metri liber, reușind un record european. Vineri, David Popovici s-a calificat fara emoții in semifinala probei de 100 de metri liber cu un timp…

- Inotatorul David Popovici va concura in jurul orei 10.10 in proba de 100 m liber la Campionatul European de natatie pentru seniori de la Roma, competitie la care participa 11 sportivi romani. Astazi, in a doua zi a Campionatelor Europene de inot care se disputa la Roma, la Foro Italico, vor intra in…

- O noua victorie pentru David Popovici! La doar 17 ani, continua sa faca senzație! De data aceasta, tanarul a devenit campion mondial și la 100 metri liber. Astazi, David Popovici a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Iata in cat timp a terminat cursa!

- David Popovici a caștigat duminica medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Sportivul roman a terminat cursa cu timpul de 47sec69/100. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In ziua de 9 iulie 1922, Johnny Weissmuller, inotator american originar din Timișoara, coboara sub 1 minut recordul mondial la 100 m liber (58.6 secunde). Foto: Emisiunea Romania impreuna, Radio Romania Actualitați. Johnny Weissmuller, nascut Peter Johann Weissmuller, (n. 2 iunie 1904, in cartierul…

- La doar 17 ani, David Popovici e dublu campion mondial la inot, dupa ce miercuri a cucerit și medalia de aur la proba 100 metri liber. Luni, David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 de metri liber. Atunci a devenit primul campion mondial din istoria Romaniei, stabilind al 4-lea timp din…