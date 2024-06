Stiri pe aceeasi tema

- Doi sportivi de la CSM Constanta au avut joi, 20 iunie 2024, evolutii foarte bune in cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Belgrad. Cu stafeta masculina de 4x100 m liber, Romania, in componenta cu Patrick Sebastian Dinu, Alexandru Szilagyi, Mihai Gergely si David Popovici, a obtinut al treilea…

- David Popovici s-a calificat fara emotii in semifinalele probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Belgrad. Dupa aurul de aseara, de la 100 metri liber, marele nostru sportiv a reușit alt rezultat excelent, deși probabil nu a forțat. Popovici a avut start fabulos, intorcand la 50…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Popovici s-a calificat in finala cu cel mai bun timp: 47.82. Patrick Dinu nu s-a calificat in finala, el ocupand locul 8, ultimul, in prima serie a semifinalelor.…

- David Popovici s-a calificat, marti seara, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Campion european en titre la 100 m si 200 m liber, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie…

- David Popovici, campionul european en titre la 100 m si 200 m liber, s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Romanul a fost singurul sportiv din finala care a coborat sub 48 de secunde.

- Romania va fi reprezentata de 11 sportivi, sapte inotatori, in frunte cu David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, si patru saritori, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad (10-23 iunie), ultima mare competitie inainte de JO 2024.In probele de inot, prevazute intre 17…

- David Popovici s-a impus și in proba de 200 metri liber la Campionatele Naționale de la Otopeni. E a doua medalie de aur, dupa cea de la 50 metri liber. Popovici a mai bifat o victorie la Campionatele Naționale, de data aceasta in proba sa favorita, cea de 200 m liber. El a parcurs cele patru lungimi…

- David Popovici (CS Dinamo), dublu campion european la 100 si 200 m liber, a castigat miercuri seara finala probei de 50 m liber cu timpul de 22sec27/100, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot pentru seniori, tineret si juniori de la Otopeni.Popovici, calificat la JO 2024, care in serii a inotat…