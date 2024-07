Stiri pe aceeasi tema

- Cesar Cielo Filho (37 de ani) a discutat intr-un podcast al celor de la SwimSwam despre cursele de sprint de la Jocurile Olimpice de la Paris. Brazilianul a facut cateva observații interesante despre felul in care s-au schimbat acestea in ultimii trei ani și i-a nominalizat pe David Popovici, Pan Zhanle…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- David Popovici a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris și mai are un singur test important inaintea de marea competiție. Romanul va participa la Campionatele Europene, acolo unde pare ca nu are un obiectiv clar. Popovici va participa la Campionatele Europene…

- David Popovici se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar sportivul nostru a vorbit despre așteptarile sale și despre ce a simțit in momentul in care Pan Zhanle i-a doborat recordul mondial in proba de 100 metri liber.

- David Popovici l-a invins pe campionul mondial la Barcelona in proba de 200 metri liber, realizand cel mai bun timp al sau din 2024. David Popovici, tanarul inotator roman in varsta de 19 ani, a obținut o victorie in proba de 200 de metri liber in cadrul celei de-a doua etape a circuitului Mare Nostrum.…

- David Popovici (19 ani) s-a impus in proba de 200 metri liber in a doua etapa a circuitului Mare Nostrum. Romanul a parcurs cele patru lungimi de bazin in 1:44,74, depașindu-l pe sud-coreeanul Sunwoo Hwang, campionul mondial en titre. David Popovici inoata la Barcelona cu 58 de zile inainte de startul…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…