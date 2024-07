David Popovici (19 ani) și Leon Marchand (22 de ani) vor avea reflectoarele pe ei in aceasta seara la Paris. Romanul in semifinalele probei de 200 de metri, iar francezul in cea de 400 metri mixt. Sesiunea de seara, unde David Popovici va inota in semifinalele probei de 200 metri liber de la ora 21:53, se va deschide cu finala de la 400 metri mixt (21:30), una in care Leon Marchand va incerca sa aduca prima medalie de aur pentru Franța in probele de inot la aceasta ediție. ...