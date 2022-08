Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial, 46 sec 86/100, informeaza Agerpres . Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100. Bronzul i-a revenit italianului Alessandro…

- David Popovici (17 ani) continua sa faca furori in bazin, indiferent unde are loc evenimentul. Dupa ce a cucerit titlul mondial, la 100 de metri liber, in luna iunie, la Budapesta, astazi, romanul a castigat locul 1, in aceeasi proba, si la Europenele de la Roma!

- Astazi, in a doua zi a Campionatelor Europene de inot care se disputa la Roma, la Foro Italico, cinci sportivi romani au intrat in concurs, inclusiv David Popovici (17 ani). Dublul campion mondial s-a calificat in finala probei de 100 de metri liber cu cel mai bun timp. A stabilit un nou record european…

- Inca o seara cu emoții pentru iubitorii sportului din Romania. Robert Glința, 25 de ani, s-a calificat vineri, 24 iunie, in finala probei de 50 m spate, la Campionatul Mondial de la Budapesta. Romanul pleaca in ultimul act, de sambata (ora 19.02, in direct la TVR), cu al șaselea timp.Sportivul roman…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Performanța este istorica pentru țara noastra, dar și pentru inotul mondial: ultima oara cand un sportiv a reușit sa caștige la…

- David Popovici a scris istorie la Budapesta. Este primul roman care a devenit campion mondial la natație. Tanarul de 17 ani a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial din Ungaria! Timpul reușit de David este al 4-lea din istoria probei. Campionul le-a mulțumit fanilor…

- David Popovici a obtinut titlul de campion mondial pe distanta 200 de metri liber, la Budapesta, dar a stabilit si un nou record mondial la juniori. In plus, el l-a depasit si pe australianul Ian Thorpe in topul celor mai buni timpi scosi la aceasta proba.

