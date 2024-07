Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec (42 de ani), președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și campioana olimpica in 2004, in proba de 200 metri liber, a vorbit despre sportivii pe care ii are in concurs la Paris. Camelia Potec are una dintre cele mai emoționante de povești din istoria olimpismului…

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat ca obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii, perfect realizabil in contextul in care inotatorul David Popovici, dublu campion european, poate urca pe podium atat la 100…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat pentru AGERPRES ca obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii, perfect realizabil in contextul in care inotatorul David Popovici, dublu campion european,

- Patru sportivi romani s-au calificat in finale, marti, in prima zi a Campionatelor Europene de inot pentru juniori de la Vilnius, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, informeaza AGERPRES.

- David Popovici nu va fi portdrapelul Romaniei la inedita ceremonie de deschidere, care va avea loc pe Senna, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Asta pentru ca inotatorul va avea concurs chiar a doua zi dupa eveniment și si-a motivat absența prin faptul ca vrea sa se concentreze și sa se odihneasca…

- Constanteanul Razvan Florea, medaliat olimpic in 2004 la Jocurile Olimpice de la Atena la natatie este membru in Comisia Tehnica de Ape Deschise a European Aquatics. Vineri, 21 iunie, in capitala Serbiei a avut loc sedinta Comitetului Executiv al European Aquatics, din a carui componenta face parte…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…