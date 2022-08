Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentul dublului campion mondial si european de inot David Popovici, scos la licitatie in cadrul unei actiuni caritabile, a adunat in mai putin de o luna donatii de peste 40.000 de euro, potrivit unui comunicat remis Agerpres.

- Echipamentul dublului campion mondial si european de inot David Popovici, scos la licitatie in cadrul unei actiuni caritabile, a adunat in mai putin de o luna donatii de peste 40.000 de euro, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Banii vor merge catre Florentina Filipovici, fosta vicecampioana mondiala…

- David Popovici a facut un gest superb si incearca sa o ajute pe Florentina Filipovici sa depaseasca un moment dificil din viata ei. Campionul european si mondial la natatie, in varsta de 17 ani, isi doneaza casca si ochelarii cu care a obtinut performante de exceptie la Campionatele Mondiale. Suma stransa…

- De ce s-a retras David Popovici din finala la 400 metri liber. Dublul campion mondial și european la 100 și 200 metri liber, reușise calificarea și in finala probei in care a concurat pentru prima oara. El inregistrase al patrulea timp in seriile desfașurate de dimineața. La scurta vreme, a venit vestea…

- David Popovici, la un pas sa fie accidentat de premierul Nicolae Ciuca. Dublul campion mondial la natație s-a intors in țara fiind intampint ca un adevarat erou. Adolescentul de 17 ani a primit și atenția sporita a autoritaților, guvernul Romaniei premiindu-l cu 200.000 de euro pentru performanța sa.…

- Dublul campion mondial, la 100 și 200 m liber, David Popovici are o echipa sudata in jurul sau. Preparatorul fizic Dragoș Luscan dezvaluie ce obiective a avut tanarul inotator la Budapesta, cand a fost cel mai incordat și de ce nu ar vrea ca acesta sa devina prea musculos. Din echipa lui David Popovici,…

- Saritorul in apa Catalin Preda a obținut locul 1 la Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris. Romania are, pe langa David Popovici, și un alt sportiv de top.Catalin Preda a caștigat etapa de Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris, cu cel mai bun punctaj inregistrat vreodata…

- Maxime Grousset (23 de ani), medaliatul cu argint in proba de 100 de metri liber la Mondialele de la Budapesta, promite ca iși va lua revanșa in fața lui David Popovici (17 ani). Finala probei de 100 de metri liber a fost una palpitanta. David Popovici a forțat in secvențele finale și a terminat cu…