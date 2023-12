Stiri pe aceeasi tema

- Ultima finala a lui David Popovici de la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt s-a finalizat cu un loc 3 - medalia de bronz. Toate probele competiției desfașurate la Otopeni au fost disponibile exclusiv in AntenaPLAY.

- David Popovici va inota in finala de la 100 metri liber (19:14), iar Robert Badea la 400 metri mixt (18:48) la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni. Competiția este transmisa online de AntenaPLAY, iar cursele lui David Popovici pe Antena Stars Ultima zi a Campionatelor Europene in bazin…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de la 200 metri liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, live in AntenaPLAY, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau, fiind dezamagit totodata ca nu a reusit rezultatul…

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…

- Sesiunile de dimineața și de seara din a patra zi de competiție a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni vor fi transmise LIVE pe AntenaPLAY vineri, 8 decembrie 2023. David Popovici o sa fie prezent in prima, dar și in a doua reuniune a concursului de maine.

- Noe Ponti scrie istorie la Campionatele Europene de inot in bazin scurt, transmis live in AntenaPLAY. Dupa ce in prima zi sa stabileasca un nou reecord al competitiei in semifinalele probei de 100 de metri fluture, Ponti a avut o evolutia fantastica in finala. Noe Ponti si-a depus deja candidatura pentru…

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- Constanțeanul Patrick Sebastian Dinu a caștigat sambata medalia de aur in proba 100 de metri mixt din cadrul Campionatului Național in bazin de 25 de metri, competiție organizata la Otopeni, transmite G4Media, care citeaza News.ro. Tanarul din Constanța a incheiat cursa cu timpul 54.17 secunde, in fața…