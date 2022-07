Stiri pe aceeasi tema

- Ce vrea sa faca David Popvici cu milionul primit de la Guvern. Campion mondial, noul star al natației dupa cele doua medalii de aur recent caștigate, puștiul ce a scris istorie la doar 17 ani, a fost recompensat cu echivalentul a 200.000 de euro. Asta pe langa salariul lunar de 7000 de lei din partea…

- David Popovici, vedeta Campionatului European de juniori, de la Otopeni. Abia incoronat drept noul „rege al natației mondiale”, dublul campion mondial poate fi urmarit de fani și „pe viu”. Inotatorul de 17 ani va participa la Europenele de juniori, unde iși va apara titlurile cucerite, anul trecut,…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 26 sportivi (14 baieti si 12 fete), in frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 si 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), in bazin olimpic (50 m), potrivit Agerpres.David Popovici, 17 ani,…

- David Popovici (17 ani) a plecat, acum vreo 10 zile, la Budapesta din postura unui sportiv promitator, iar diseara, dupa ora 21.05, va reveni in tara, fiind deja dublu campion mondial, cu o performanta istorica in CV.

- David Popovici (17 ani) este campion mondial in proba de 200 de metri liber! A devenit primul inotator din istoria Romaniei care ia aurul la o astfel de competiție! Timpul lui a fost de 1:43.21 min, depașindu-i pe Sunwoo Hwang (19 ani, Coreea de Sud) – 1:44.47 și Tom Dean (22 de ani, Marea Britanie)…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natatie de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evolutia sa a coincis si cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.