Stiri pe aceeasi tema

- Campion olimpic, luni, in proba de 200 de metri liber, tanarul inotator roman a revenit in bazin, de aceasta data marți, și s-a calificat in semifinalele probei de 100 de metri liber. David Popovici, campion olimpic la 200 metri, s-a calificat, marti, in semifinalele probei de 100 de metri, de la Jocurile…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marți in semifinala probei olimpice de 100 de metri liber in bazinul La Defense Arena din Paris. Semifinala are loc in aceasta seara, de la ora 21:30.

- David Popovici este aproape de prima medalie olimpica din cariera sa. Va intra luni seara in finala probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Duminica seara a caștigat semifinala dupa 1 minut 44 de secunde și 53 de sutimi, cel mai bun timp din concurs. Finala este programata…

- David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 200 metri liber la Jocurile Olimpice, cu cel mai bun timp de 1:44,53 de sutimi.Sportivul s-a calificat in ultimul act cu cel mai bun timp. Finala este programata luni, 29 iulie, de la ora 21:40.

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu cel mai bun timp.Sportivul roman in varsta de 19 ani a scos un timp de 1:46.?...

- David Popovici s-a calificat, marti seara, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Campion european en titre la 100 m si 200 m liber, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…