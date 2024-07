Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 19 ani, s-a aratat mulțumit de cursa facuta, dupa ce s-a calificat, marți, 30 iulie, in finala probei de 100 metri liber cu al cincilea timp, relateaza Gazeta Sporturilor.„Au fost foarte OK semifinalele. Cel mai important lucru pe care il aveam de facut, sa ma calific, a fost realizat”,…

- A doua zi dupa ce a cucerit medalia de aur in proba de 200 de metri liber, David Popovici, 19 ani, a reușit sa obțina biletul pentru finala probei „regine” de 100 de metri liber, reușind un timp de 47.21.

- Inotatorul David Popovici s-a calificat in semifinale la proba de 100 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 cu cel mai bun timp, 47 de secunde și 92 sutimi, dupa ce la 50 de metri a intors al cincilea. Sportivul roman a evoluat in seria a noua. Popovici l-a invins la o sutime pe maghiarul Nandor…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a felicitat, luni, pe inotatorul David Popovici pentru obtinerea medaliei de aur la proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. „David Popovici aduce prima medalie olimpica pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Paris! Felicitari, David, pentru aceasta…

- David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. Popovici a evoluat pe culoarul 4 și era considerat principalul favorit. El a obținut prima medalie a „Team Romania” la Paris.…

- Camelia Potec (42 de ani), președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și campioana olimpica in 2004, in proba de 200 metri liber, a vorbit despre performanța lui David Popovici (19 ani). Acesta inoata in finala probei de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100, potrivit Agerpres. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…