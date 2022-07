Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici a castigat, vineri, inca o medalia de aur la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, el impunandu-se in finala probei de la 50 m liber masculin cu timpul de 22sec16/100.

- Inotatorul roman Vlad Stefan Stancu s-a calificat, vineri, 8 iulie, in finala probei de 800 m din cadrul Campionatelor Europene pentru juniori de la Otopeni. Campion european la 1.500 m liber, Stancu a acces in ultimul act cu al saselea timp din calificari (8 min, 7 sec, 17/100). Cel mai bun timp din…

- Stafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei a castigat, miercuri, medalia de argint la Campionatul European de natatie pentru juniori, competitie care se desfasoara la Otopeni. Din stafeta au facut parte David Popovici (timpul 47.34), Patrick-Sebastian Dinu (50.03), Bianca Costea (55.47) si Rebecca-Aimee…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- Echipa de natație masculina de juniori a Romaniei a castigat medalia de aur in proba de stafeta 4×100 m liber, dupa o cursa pasionanta, in care s-a luptat pentru primul loc cu echipa Marii Britanii. Echipa noastra a fost formata din David Popovici, Vlad-Stefan Stancu, Stefan Cozma, Patrick-Sebastian…