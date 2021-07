David Popovici, record mondial la juniori

Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de finale a Campionatului European de natatie pentru juniori de la Roma (Italia) a adus cea dintai medalie pentru delegația Romaniei, dar și un rezultat extraordinar pentru David Popovici, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern. Astfel, ștafeta de 4x100 m liber masculin…

- Romania a cucerit medaliile de argint in proba masculina de stafeta 4x100 m liber, marti, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, prin David Popovici, Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu, cu timpul de 3 minute 19 secunde și 93 de sutimi.

- ​​Stafeta de 4x100 m liber masculin a României a cucerit medalia de argint la Campionatul European de înot pentru juniori. Intrat primul în bazin, David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori pe distanta de 100 de metri liber.Alaturi de David Popovici (47.56 secunde…

- Stafeta de 4x100 m liber masculin a Romaniei a cucerit medalia de argint, cu timpul de 3:19.93 minute, la Campionatul European de inot pentru juniori. Intrat primul in bazin, David Popovici, a stabilit un nou record mondial de juniori pe distanta de 100 de metri liber, cu timpul de 47.56 secunde,…

- David Popovici (CSA Steaua Bucuresti), Robert Glinta (CS Dinamo Bucuresti) si Vlad Stefan Stancu (CSA Steaua Bucuresti) au obtinut cele mai bune performante la Campionatele Nationale masculine de inot in bazin olimpic, desfasurate in Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…

- Ziua și performanța pentru David Popovici la Campionatele Europene de natație de la Budapesta (Ungaria). Joi, 20 mai, in seriile de la 200 m liber, sportivul in varsta de 16 ani, pregatit de antrenorul Adrian Radulescu, a terminat cursa cu timpul de 1:48.38, ceea ce reprezinta un nou record național…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit, joi, un nou record national in proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Sportivul de 16 ani, pregatit de antrenorul Adrian Radulescu, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 48 sec 38/100 in seriile probei de 200…