Legendarul tenisman și om de afaceri Ion Țiriac i-a facut un cadou bine-meritat inotatorului roman David Popovici, la doar cateva ore dupa ce a devenit campion olimpic, la proba de 200 metri liber, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Inainte de deschiderea competițiilor, miliardarul Ion Țiriac a promis ca toți sportivii romani care vor […] The post David Popovici, recompensat de legendarul Ion Țiriac cu un bolid electric, dupa performanța olimpica de aur appeared first on Puterea.ro .