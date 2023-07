David Popovici, premiat la Campionatul Mondial din Japonia

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a primit, duminica, la Fukuoka, premiul pentru sportivul anului 2022 din partea World Aquatics, forul mondial de natatie. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern pe pagina sa de Facebook. Cu putine minute inaintea reuniunii de dupa-amiaza de la Fukuoka,…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…

- Camelia Potec, președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, pleaca miercuri spre Fukuoka și este nerabdatoare sa-i vada pe „tricolori”, printre care și David Popovici, in competiție. Ea are puține amintiri din 2001, atunci cand a cucerit bronzul la CM, pentru ca Japonia ii aduce aminte…

- David Popovici (18 ani) se pregatește pentru Campionatele Mondiale de Natație, care au loc la Fukuoka, Japonia, din 14 iulie. Recent, romanul a caștigat doua medalii de aur la Sette Colli, competiție de natație gazduita de Roma. Romanul s-a impus la 100 și 200 de metri liber. Pana la competiția din…

- David Popovici este deja in Țara Soarelui Rasare, unde se pregatește pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, ce debuteaza pe 23 iulie, recordmenul mondial intrand in concurs a doua zi. David Popovici, dublu campion mondial anul trecut, la 100 și 200 metri, este extrem de atent in pregatirea Campionatelor…

- Caeleb Dressel nu a reusit sa se califice la Campionatele Mondiale de Natatie din Japonia (23-30 iulie, la Fukuoka), dupa rezultatele dezamagitoare inregistrate la Campionatele Nationale ale Statelor Unite, care au avut loc sambata la Indianapolis.

- Multiplul camnpion la inot, David Popovici, va participa in perioada 23-30 iulie 2023 la Campionatul Mondial de Natație din Japonia. Acest concurs va fi transmis exclusiv pe AntenaPLAY, iar fanii sportivului trebuie sa știe ca aceasta competiție se va desfasura la Fukuoka.

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat, duminica, finala de 200 m liber la competiția Sette Colli Trophy, anunța Federația Romana de Natație pe pagina de Facebook. „David Popovici și-a incheiat evoluțiile la ediția a 59-a a Sette Colli Trophy in stil de mare campion. In aceasta seara, la Roma, inotatorul…