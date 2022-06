David Popovici, premiat de Guvern cu 1 milion de lei. „Performanța lui va produce un declic în sportul românesc” Guvernul a aprobat astazi hotararea prin care David Popovici va fi premiat cu 1 milion de lei, suma neta, pentru rezultatele excepționale obținute la Campionatul Mondial de Natație. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca l-a primit astazi, la Palatul Victoria, pe campionul mondial la inot David Popovici și l-a felicitat pentru performanțele extraordinare obținute la Campionatul Mondial de Natație-Inot Seniori de la Budapesta, unde sportivul roman a caștigat doua medalii de aur la probele de 200, respectiv 100 de metri liber. „M-am bucurat sa ii strang mana și sa il felicit personal pe David Popovici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

