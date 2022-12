David Popovici pe drumul amintirilor! Păstrează și acum un cadou primit în copilărie de la Moș Crăciun! Cel mai prolific sportiv roman in 2022, inotatorul in varsta de 18 ani iși amintește cu drag de perioada cand il aștepta cu sufletul la gura pe Moș!2022 a fost un an excepțional pentru David Popovici. Sportivul a reușit sa bata recorduri mondiale și europene și sa devina multiplu campion european și mondial. Acum, cu ocazia sarbatorilor de iarna, David are cateva zile libere pe care le va petrece cu familia.„Le transmit oamenilor sa se relaxeze in aceasta perioada, sa stea cu familia, nu strica niciodata o intrunire, noi asta vom face. Este puțin trist ca avem nevoie de ocazii sa ne vedem cu toții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

