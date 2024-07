Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat pentru AGERPRES ca obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii, perfect realizabil in contextul in care inotatorul David Popovici, dublu campion european,

- Echipa de jurnaliști și tehnicieni ai China Media Group (CMG), care vor relata de la Jocurile Olimpice de la Paris, a organizat vineri o intalnire, unde directorul general al CMG, Shen Haixiong, a avut un discurs. Ca trust național de presa, China Media Group va avea un rol principal in cadrul mass-mediei…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- Ana Bogdan (31 de ani), Irina Begu (33 de ani) și Jaqueline Cristian (26 de ani) vor reprezenta Romania in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Paris, ele fiind anunțate miercuri de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. Monica Niculescu va evolua doar la dublu. Irina Begu este la a treia ediție,…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Popovici, detinatorul titlului, s-a impus la o mare diferenta, cu timpul de 1 min 43 sec 13/100. Pe locul secund s-a clasat lituanianul Danas Rapsys, in 1 min 45 sec 65/100.…

- Tenismanul britanic Andy Murray ar putea renunta sa mai concureze pentru o a treia medalie olimpica de aur la Jocurile de la Paris, care vor debuta luna viitoare, daca nu va fi selectionat sa dispute turneul de dublu, a declarat fostul numar unu mondial la simplu, citat de Reuters. Triplu campion de…

- David Popovici (19 ani) va lua startul in probele de 100 și 200 metri liber in etapa de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum, care are loc miercuri și joi. David Popovici participa in aceasta saptamana la penultimul concurs inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Inotatorul roman și echipa sa au…

- Patru luptatori moldoveni de stil liber vor incerca sa-și asigure prezența la Olimpiada in cadrul ultimului turneu pre-olimpic ce se va desfașura in perioada 9-12 mai in Turcia. In virsta de 27 de ani, Maxim Saculțan țintește prima sa calificare la Olimpiada. Acesta a fost aproape sa ajunga la Jocurile…