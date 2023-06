Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (18 ani) va debuta azi la competiția Sette Colli, din Italia. Inotatorul roman va participa in seriile probei de 100 de metri liber, de la ora 12:54. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe TVR Info. Cu o luna inainte de startul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (23 iulie),…

- Mai puțin de o luna il desparte pe David Popovici de cel mai important concurs al acestui an: Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Deținator a doua titluri supreme și al unui record mondial, romanul spune ca e pregatit sa se bata cu orice rival din lume și ca nu se teme de nimeni. „Dorința mea e sa…

- David Popovici are un program foarte incarcat in aceasta perioada in care se antreneaza din greu, inaintea Campionatelor Mondiale de Natație, programate in Japonia. Sportivul roman a caștigat anul trecut doua medalii de aur și aș vrea sa-și pastreze titluri obținute cu multa munca și sudoare. Dupa bacalaureat,…

- In perioada 09-11 iunie 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Barbu Catargiu“ al județului Ialomița va organiza in orașul Amara, cu sprijinul insituțiilor locale

- Federația Internaționala de Natație ofera 30.000 de dolari pentru un record mondial reușit la CM de la Fukuoka fața de 50.000 de dolari cat a fost la Budapesta in 2022 Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, 14-30 iulie, sunt cea mai așteptata competiție din aceasta vara. Federația internaționala…

- Bernadette Szocs – Mariam Alhodaby 4-3. Bernadette Szocs s-a calificat in turul 3 al Campionatului Mondial de tenis de masa. Romanca a invins-o pe Mariam Alhodaby, cu 4-3. Competiția e live in AntenaPLAY, in perioada 20-28 mai.

- Bernadette Szocs și Sofia Polcanova au trecut fara probleme in saisprezecimi de dublul american Amy Wang-Rachel Sung. Szocs si Polcanova au castigat cu 3-1 (11-6, 11-2, 7-11, 11-3). Campionatul Mondial de tenis de masa e LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Bernadette Szocs și Sofia Polcanova vor juca marti,…

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Povestea medaliei și motivul donarii sunt prezentate intr-un video emoționant. Gestul vine in susținerea programului…