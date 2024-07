David Popovici. Olimpionike la Marea cea Mare S-a ridicat dupa Fukuoka și a fost mai bun decat reprezentanții celor mai maritime dintre națiuni. Marea Britanie, Australia, SUA, Japonia. Neamțul Lukas Maertens vine de la Marea Nordului, unde temperatura valurilor ajunge cu greu la 18 grade in luna iulie. Iar Danas Rapsys, ca orice lituanian, e probabil mai fascinat de dunele de nisip și chihlimbarul Balticii.Romania nu e o națiune maritima. Legatura cu Marea Neagra este mai degraba una romantica. Fara sirene. Deși romanii din Constanța pana la Gura Portiței și din Vama Veche pana la Cetatea Alba, tresar diferit la rasarit. Dar, poate ca tocmai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

