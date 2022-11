Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a castigat vineri seara inca o medalie de aur la Campionatul National de Inot in bazin scurt, dupa ce cu o zi inainte a caștigat si proba de 100 de metri liber, informeaza News.ro.David Popovici a castigat proba de 200 m liber la Campionatul Național de Inot in bazin scurt, cu timpul…

- David Popovici a cucerit, din, nou in bazinul de inot! Inotatorul a devenit, și de aceasta data, campion in cadrul unui concurs. Sportivul a batut un nou record și a reușit sa obțina medalia aur la proba de 100m liber la Campionatul Național, in bazin scurt.

- David Popovici, un nou record. Sportivul a luat aurul la 100m liber la Campionatul Național. David Popovici, aur și nou record la 100m liber David Popovici a obținut un nou record și aur la 100m liber la Campionatul Național in bazin scurt. David Popovici (CS Dinamo) a castigat, azi, medalia de aur…

- David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul a incheiat cursa cu timpul de 1:46.18, cu care a stabilit și un nou record al competiției, scrie digi24.ro.

- David Popovici cucerește medalie dupa medialie la Campionatele Europene de Natație de la Roma. Sportivul romand recunoaște ca a obosit puțin, insa are un scop foarte clar. Detalii din culisele competiției de la antrenorul sau.

- David Popovici (17 ani) a devenit campion european, sambata seara, in proba de 100 m liber, la Roma. Sportivul de la Dinamo a incheiat proba cu timpul 46,86, cel mai bun reusit vreodata de un inotator. Timpul e sinonim cu un nou record mondial, record european, record mondial de juniori, record european…

- David Popovici (17 ani) a castigat, sambata, medalia de aur in proba de 100 m liber, la Campionatul European de natatie pentru seniori, la Roma. Sportivul legitimat la CS Dinamo a stabilit noul record mondial al probei. Popovici a incheiat proba cu timpul 46.86. Precedentul record mondial, de 46.91,…

- David Popovici se bucura de o noua victorie. Tanarul a caștigat, la varsta de 17 ani, medalia de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație pentru seniori, de la Roma. Sportivul a reușit sa bata recordul mondial.