- Dublul campion mondial si european David Popovici a castigat clar proba de 100 m liber, sambata, in Cupa Romaniei la inot, competitie gazduita de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- De la 18:00, David Popovici, 18 ani, concureaza in finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin. David s-a calificat in finala cu al 3-lea timp, 51,37 s, in spatele lui Darius Ștefan Coman și Andrei Ungur. Finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin Ieri, David Popovici…

- Inotatorul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat clar proba de 100 m fluture, vineri, in prima zi a intrecerilor Cupei Romaniei, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, relateaza Agerpres.

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce a realizat baremul in proba de 100 de metri liber, sambata, la Campionatele Nationale in bazin de 50 de metri, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici a castigat, vineri, a patra medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si juniori, el impunandu-se in proba de 400 m liber. Popovici a fost cronometrat cu timpul 3:51.18. Pe locul doi s-a clasat Vlad Stancu (3:52.45), iar pe trei a terminat Nandor Nagy (4:01.39).…

- David Popovici (18 ani) concureaza din nou azi, in a treia zi a Campionatelor Naționale de Natație, de la Otopeni. Pana acum, are 3 medalii de aur. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR 1. Dupa medaliile de la 50 metri liber, 50 metri spate…

- Caeleb Dressel, campionul olimpic de la Tokyo din proba de 100 metri liber, s-a intors la antrenamente. Americanul nu se mai pregatise de cand s-a retras in mod misterios din cadrul CM 2022 de la Budapesta Una dintre vedetele din ultimii ani ale inotului e inapoi in bazin. Caeleb Dressel a revenit la…